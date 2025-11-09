Де ростуть польські гриби?

Польські гриби ростуть у хвойних та мішаних лісах, віддаючи перевагу піщаним ґрунтам, вкритим хвойними голками, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Новини.Live". Найчастіше їх можна знайти в лісах з сосною, але також зустрічаються у листяних лісах, як-от березових.

Шукати польські гриби краще переважно у хвойних та мішаних лісах (з сосною). Ці гриби віддають перевагу піщаному, кислому ґрунту. Польські гриби також можна знайти у листяних лісах, особливо біля берез.

Коли починається сезон польських грибів?

Сезон польських грибів починається з липня і триває до жовтня-листопада, з піком урожайності у вересні та жовтні. Початок сезону залежить від погодних умов: тепла та волога погода після дощів сприяє швидкій появі грибів.

Збираючись по ці гриби варто зважати, у якій фазі наразі сезон:

Які на вигляд польські гриби?

Польський гриб має коричневу або каштанову шапку діаметром 10 – 15 сантиметрів, яка в суху погоду блискуча, а в вологу стає клейкою. Його трубчастий нижній шар спочатку блідо-жовтий, але при натисканні синіє. Ніжка гриба висока, циліндрична, з волокнистою структурою, також синіє при пошкодженні.

Який польський гриб / Pixabay

Шапка спочатку напівсферична, потім випукла і, зрештою, розпростерта Її колір коричневий, каштаново-коричневий або темно-коричневий. Поверхня шапки гладка, матова, в суху погоду блискуча, у вологу – клейка.

Трубчастий шар (гіменофор) у польського гриба білуватий або жовтуватий, з віком стає зеленувато-жовтим або оливково-жовтим. При натисканні спочатку синіє, а потім стає бурим.

Ніжка у гриба має висоту 4 – 12 сантиметрів, діаметр 1 – 3 сантиметри. Її форма циліндрична, іноді потовщена біля основи, з волокнистою структурою, вкрита дрібними лусочками. Колір ніжки польського гриба жовтувато-коричневий, в місцях дотику синіє, а потім буріє.

М'якоть щільна, м'ясиста, біла або жовтувата, під шкіркою темніша. На зрізі злегка синіє, а потім знову світлішає. Запах і смак приємний, грибний.

Як відрізнити їстівні польські гриби від отруйних грибів?

Їстівні польські гриби відрізняються від отруйних за запахом, кольором, зміною кольору на зрізі та наявністю слизу. Їстівні гриби мають приємний, грибний аромат, тоді як отруйні часто пахнуть різко або хімічно.

Польський гриб має коричневу шапку і синіє при зрізі, стаючи бурим, а потім жовтуватим. Отруйні гриби можуть мати яскраве забарвлення, змінювати колір на зрізі на незвичайний (синій, фіолетовий) або не переноситись комахами.

