Напилил дрова из деревьев в своем дворе – что будет?
Управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw Андрей Шабельников рассказал 24 Каналу, что административная ответственность предусматривается за хранение дров на сумму до 30 тысяч гривен. В таком случае штраф может составлять от 510 – 1 020 гривен.
Некоторых владельцев домовладений после первых сообщений о штрафах за заготовку дров беспокоит вопрос, будут ли их штрафовать за заготовленные дрова из деревьев, которые росли в собственном дворе.
Однако согласно постановлению КМУ "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах", удаление деревьев и кустарников на земельном участке, которая находится в частной собственности, осуществляется по решению самого владельца.
Однако пока выработанного механизма, как доказать, что эти дрова вырублены именно на вашем земельном участке, нет,
– рассказывает Шабельников.
Обратите внимание! Он также добавил, что учитывая принцип необратимости действия закона во времени, привлечение к ответственности за заготовку древесины до вступления в силу законопроекта будет неправомерным.
Как накажут за незаконную вырубку леса в Украине?
Незаконная вырубка деревьев в Украине наказывается штрафом, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет, в зависимости от тяжести нарушения.
За повторные преступления или нарушения в заповедниках предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет, а за тяжкие последствия – от пяти до семи лет.