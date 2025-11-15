Напилил дрова из деревьев в своем дворе – что будет?

Управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw Андрей Шабельников рассказал 24 Каналу, что административная ответственность предусматривается за хранение дров на сумму до 30 тысяч гривен. В таком случае штраф может составлять от 510 – 1 020 гривен.

Читайте также Время собирать польский гриб: где они растут и какие на вид

Некоторых владельцев домовладений после первых сообщений о штрафах за заготовку дров беспокоит вопрос, будут ли их штрафовать за заготовленные дрова из деревьев, которые росли в собственном дворе.

Однако согласно постановлению КМУ "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах", удаление деревьев и кустарников на земельном участке, которая находится в частной собственности, осуществляется по решению самого владельца.

Однако пока выработанного механизма, как доказать, что эти дрова вырублены именно на вашем земельном участке, нет,

– рассказывает Шабельников.

Обратите внимание! Он также добавил, что учитывая принцип необратимости действия закона во времени, привлечение к ответственности за заготовку древесины до вступления в силу законопроекта будет неправомерным.

Как накажут за незаконную вырубку леса в Украине?