Який штраф можна заплатити за спалення опалого листя?
Українське законодавство передбачає, що крім адміністративної відповідальності є ще й кримінальна відповідальність за випалення рослинного світу, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України.
Відтак за спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків загрожує штраф від 3 060 гривень до 6 120 гривень.
А якщо ці дії, вчинені на території заповідників, то штраф буде у розмірі від 6 120 гривень до 12 240 гривень, попереджають в Патрульній поліції Харківської області.
- Крім того, за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом – штраф від 5 400 до 9 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 91 800 гривень до 153 000 гривень, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років чи позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.
- Якщо дії спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки – позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
Який штраф за зберігання дров?
Українців можуть оштрафувати за напилені та заготовлені дрова. Йдеться про зберігання дров до 30 тисяч гривень. Штраф може складати від 510 – 1 020 гривень.
Однак якщо видалення дерев на приватній ділянці, то воно здійснюється за рішенням власника.
Загалом незаконна вирубка дерев карається штрафом, обмеженням або позбавленням волі на строк до 3 років, залежно від тяжкості порушення.