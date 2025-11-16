Який штраф можна заплатити за спалення опалого листя?

Українське законодавство передбачає, що крім адміністративної відповідальності є ще й кримінальна відповідальність за випалення рослинного світу, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України.

Відтак за спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків загрожує штраф від 3 060 гривень до 6 120 гривень.

А якщо ці дії, вчинені на території заповідників, то штраф буде у розмірі від 6 120 гривень до 12 240 гривень, попереджають в Патрульній поліції Харківської області.

Крім того, за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом – штраф від 5 400 до 9 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 91 800 гривень до 153 000 гривень, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років чи позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Якщо дії спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки – позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Який штраф за зберігання дров?