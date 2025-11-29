Впрочем, в определенных случаях его можно обжаловать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководительницы практики гражданского и медицинского права ЮК "Приходько и партнеры" Ирины Ан для "РБК-Украина".

В каких случаях можно обжаловать штраф за неявку по повестке?

Юрист отмечает, что причины для обжалования могут быть разными. Например, если дата, когда человек должен был явиться в ТЦК, пришлась на период, когда повестка еще находилась в пути, или если документ фактически не поступал на почту, несмотря на отметку о его отправке. В таких ситуациях важным доказательством является письменное подтверждение от Укрпочты.

Если Укрпочта подтвердит, что адресат не получал уведомления о повестке или повестка не поступала на его домашний адрес, это может стать основанием для обжалования наложенного штрафа за неявку,

– объяснила Ирина Ан.

Когда можно вообще не платить штраф?

В то же время специалист отмечает: получение справки с почты еще не означает автоматического освобождения от оплаты.

"Чтобы избежать оплаты, необходимо подать обжалование постановления, вынесенного в отношении вас. Обжалование можно подать в ТЦК и СП, что является высшим по звену органом, или в суд. В случае обращения в суд нужно подать исковое заявление и оплатить соответствующий судебный сбор", – уточняет Ирина Ан.

В заявлении следует указать причину, почему лицо не получило повестку, добавить соответствующие доказательства от Укрпочты и другие аргументы для пересмотра постановления.

Только после отмены решения судом или высшим ТЦК человек освобождается от уплаты штрафа,

– подчеркнула эксперт.

