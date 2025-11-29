Впрочем, в определенных случаях его можно обжаловать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководительницы практики гражданского и медицинского права ЮК "Приходько и партнеры" Ирины Ан для "РБК-Украина".
В каких случаях можно обжаловать штраф за неявку по повестке?
Юрист отмечает, что причины для обжалования могут быть разными. Например, если дата, когда человек должен был явиться в ТЦК, пришлась на период, когда повестка еще находилась в пути, или если документ фактически не поступал на почту, несмотря на отметку о его отправке. В таких ситуациях важным доказательством является письменное подтверждение от Укрпочты.
Если Укрпочта подтвердит, что адресат не получал уведомления о повестке или повестка не поступала на его домашний адрес, это может стать основанием для обжалования наложенного штрафа за неявку,
– объяснила Ирина Ан.
Когда можно вообще не платить штраф?
В то же время специалист отмечает: получение справки с почты еще не означает автоматического освобождения от оплаты.
"Чтобы избежать оплаты, необходимо подать обжалование постановления, вынесенного в отношении вас. Обжалование можно подать в ТЦК и СП, что является высшим по звену органом, или в суд. В случае обращения в суд нужно подать исковое заявление и оплатить соответствующий судебный сбор", – уточняет Ирина Ан.
В заявлении следует указать причину, почему лицо не получило повестку, добавить соответствующие доказательства от Укрпочты и другие аргументы для пересмотра постановления.
Только после отмены решения судом или высшим ТЦК человек освобождается от уплаты штрафа,
– подчеркнула эксперт.
Какие изменения в мобилизационном процессе были в Украине в последнее время?
Минобороны ввело новую категорию отсрочки от мобилизации через приложение Резерв+. Речь идет о лицах, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы.
Также известно, что в приложении Резерв+ обновят дизайн и добавят фото владельца. Это должно сделать подтверждение личности прозрачным и ускорит проверку документов.
Интересно, что 14 ноября на сайте Верховной Рады появился законопроект, который предлагает изменения в правила выезда из Украины во время военного положения. Авторы инициативы предлагают запретить выезд из Украины забронированным лицам.