Що потрібно знати про встановлення паркану біля будинку?
Максимальна висота паркану між сусідами та з боку вулиці різниться, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.
Зверніть увагу! Загороджувати парканом можна лише приватні домоволодіння або присадибні ділянки.
Вимоги до висоти паркану такі:
- якщо йдеться про паркан з боку вулиці – 2,5 метри;
- а от між сусідами максимум складає – 2 метри.
Зауважимо, що перш ніж встановлювати паркан, потрібно ознайомитись з нормами, які затверджені місцевою радою. Там можуть бути зазначені додаткові вимоги до загороджень.
Що буде, якщо паркан вище встановлених норм?
Узаконити паркан вище ніж вказано – неможливо. Якщо таке сталося, потрібно:
- змінити конструкцію паркану;
- замінити паркан повністю.
Також за зависокий паркан доведеться заплатити штраф, згідно зі статтею 152 Кодексу України:
- від 340 до 1 360 гривень – якщо йдеться про звичайних громадян;
- від 850 гривень до 1 700 гривень – складає штраф для підприємців та чиновників.
Важлива інформація для власників приватних ділянок
ДБН Б.2.2-12:2019 регулюють відстань від паркану до дерев. Вона має складати як мінімум 4 – 6 метрів (кінцева відстань залежить від діаметра крони).
В Україні діє правило єдності між будинком та землею під ним. Тобто, купуючи нерухомість, ви автоматично отримуєте право на ділянку, яку він займає.