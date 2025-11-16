Що потрібно знати про встановлення паркану біля будинку?

Максимальна висота паркану між сусідами та з боку вулиці різниться, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.

Зверніть увагу! Загороджувати парканом можна лише приватні домоволодіння або присадибні ділянки.

Вимоги до висоти паркану такі:

якщо йдеться про паркан з боку вулиці – 2,5 метри;

а от між сусідами максимум складає – 2 метри.

Зауважимо, що перш ніж встановлювати паркан, потрібно ознайомитись з нормами, які затверджені місцевою радою. Там можуть бути зазначені додаткові вимоги до загороджень.

Що буде, якщо паркан вище встановлених норм?

Узаконити паркан вище ніж вказано – неможливо. Якщо таке сталося, потрібно:

змінити конструкцію паркану;

замінити паркан повністю.

Також за зависокий паркан доведеться заплатити штраф, згідно зі статтею 152 Кодексу України:

від 340 до 1 360 гривень – якщо йдеться про звичайних громадян;

від 850 гривень до 1 700 гривень – складає штраф для підприємців та чиновників.

Важлива інформація для власників приватних ділянок