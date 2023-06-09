Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена на правах анонімності. Він підкреслив, що американські фахівці нині аналізують отримані кадри, аби встановити відповідальних у скоєнні акту тероризму та екоциду.

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Супутники зафіксували вибух

Західні видання публікують чергові докази, які свідчать про скоєння злочину росіянами на дамбі Каховської ГЕС. Джерела американського видання стверджують, що супутники США безпосередньо перед техногенною катастрофою зафіксували вибух на дамбі. Це вдалося зробити завдяки тому, що вони оснащені інфрачервоними датчиками.

Супутники у ніч проти 6 червня виявили ознаки тепла, що відповідають сильному вибуху. Це відбулося перед тим, як дамба Каховської ГЕС була зруйнована.

Розвідка США схиляється, що за руйнуванням стоїть Росія. Проте спецслужби продовжують працювати, адже буцімто наразі ще не мають переконливих доказів щодо того, хто саме є винним у техногенній катастрофі. Разом з тим, зовнішня атака не могла спричинити таких нищівних руйнувань, вважають фахівці. Аби підірвати Каховську ГЕС необхідно було використати сотні кілограмів вибухівки.

Також американські фахівці враховують той факт, що дамба понад рік перебувала під контролем росіян. За умов недотримання правил безпеки на Каховській ГЕС, вода могла підмивати будівлю.

Дослідження розбивають фейки російської пропаганди

Дрон журналістів AP зафіксував наслідки підриву Каховської ГЕС. На оприлюднених кадрах видно, що будівля не має зовнішніх пошкоджень, які б підтверджували заяви російських пропагандистів, що буцімто руйнування дамби відбулося унаслідок обстрілів.

Поблизу Каховської ГЕС розташовані сотні будинків, церква й навіть теплиця – всі вони не пошкоджені обстрілами, а затоплені. Журналісти підкреслили, що це також є доказом того, що територія навколо дамби не обстрілювалася, а теракт відбувся унаслідок підриву.

Окрім того, вчені норвезького інституту NORSAR заявили, що регіональні сейсмічні станції в Румунії зафіксували підземні поштовхи під час вибуху на Каховській ГЕС. Магнітуда сейсмічних поштовхів була на рівні від 1 до 2 балів. Дослідники підкреслили, що це є черговим доказом скоєння воєнного злочину росіянами.