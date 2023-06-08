Журналісти вкотре розбивають фейки російської пропаганди – опубліковані нові докази злочинів російських загарбників. У невинність окупантів не вірять й у Конгресі США.

Важливо Затоплені 600 квадратних кілометрів, загроза для ЗАЕС існує: головне про підрив Каховської ГЕС

У мережі показали кадри зруйнованої Каховської ГЕС

Дрон журналістів зафіксував кадр зруйнованої дамби Каховської ГЕС. На оприлюднених кадрах видно, що греблю підірвали саме зсередини. Це вчергове спростовує наклеп росіян, що буцімто Каховську ГЕС пошкодили зовні внаслідок буцімто "постійних обстрілів".

Поблизу дамби – сотні будинків, церква й навіть теплиця – всі вони не пошкоджені обстрілами, а затоплені. Хоча основна частина самої греблі й під водою, проте дроном можна побачити деякі залишки будівлі. На них також немає слідів того, що Каховська ГЕС підірвалася внаслідок обстрілу.

Окрім того, журналісти АР підкреслюють – росіяни контролювали Каховську ГЕС більше ніж рік. За цей час вони могли нехтувати правилами безпеки на дамбі й вода могла тижнями підмивати будівлю.

Журналісти опублікували нові докази проти Росії: дивіться відео

Вчені зафіксували сейсмічні поштовхи під час підриву

Вчені норвезького інституту NORSAR заявили, що румунські регіональні сейсмічні станції BURAR зафіксували підземні поштовхи під час вибуху на Каховській ГЕС. Дослідники повідомляють, що 6 червня о 02:54 за київським часом (01:54 – за норвезьким) виявили чіткі сигнали.

Магнітуда сейсмічних поштовхів зафіксувалася на рівні між 1 та 2 балами. Це є черговим доказом, що саме росіяни підірвали ГЕС.



Станції зафіксували сейсмічні поштовхи / дані BURAR

Конгрес не вірить у заяви окупантів

Група підтримки України в Конгресі США заявила, що агресором у цій війні є Росія – саме вона відповідальна за підрив Каховської ГЕС.

Росія несе кінцеву відповідальність за руйнування української інфраструктури та переміщення громад, які давно мешкають на територіях вниз від дамби,

– мовиться у спільній заяві групи.

Окрім того, конгресмен-демократ співголова Гельсінської комісії США Стів Коен назвав Путіна і Росію брехунами світового рівня. Він засудив дії російських загарбників і закликав світ зробити те ж.