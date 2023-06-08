У той час поки тисячі українців змушені шукати нові домівки через затоплення Херсонщини, на кремлівському телебаченні намагаються придумати, "що ж насправді" сталося з Каховською ГЕС. Про перепалку, яка трапилася між так званим воєнним експертом Алєксєєм Лєонковим та псевдожурналістом Алєксєєм Наумовим в ефірі програми "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ, – інформує 24 Канал.

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Уже навіть брехати не виходить

Лєонков почав запевняти, що руйнування греблі стовідсотково спричинене підривом вибухових сумішей. На думку "експерта", знищити дамбу за допомогою обстрілів чи безпілотників було просто-таки неможливо.

Підірвати цю греблю не так просто. Ніяким снарядом (це не зробиш – 24 Канал). Там потрібна велика кількість вибухівки. Закласти її з врахуванням того, що під час підриву струмінь води, який тисне на цей вузол шлюзовий, зробить свою справу. І ми бачили, як це руйнувалось,

– сказав пропагандист.

Йому почав опонувати Наумов, який "раптом згадав", що від перших тижнів повномасштабного вторгнення Росія контролювала Каховську ГЕС: "Але дамба то була під нашим королем", – повторив він декілька разів.

Отже, з цього очевидно, що військові Збройних Сил України не мали доступу до греблі, аби закласти на ній вибухівку. Тому виходить, що загарбники в ефірі путінського телеканалу НТВ признались у черговому злочині, що вони скоїли проти України.

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