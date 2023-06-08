В то время пока тысячи украинцев вынуждены искать новые дома из-за затопления Херсонщины, на кремлевском телевидении пытаются придумать, "что на самом деле" произошло с Каховской ГЭС. О перепалке, которая произошла между так называемым военным экспертом Алексеем Леонковым и псевдожурналистом Алексеем Наумовым в эфире программы "Место встречи" на телеканале НТВ, – информирует 24 Канал.

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Уже даже врать не выходит

Леонков начал уверять, что разрушение плотины стопроцентно вызвано подрывом взрывчатых смесей. По мнению "эксперта", уничтожить дамбу с помощью обстрелов или беспилотников было просто невозможно.

Взорвать эту дамбу не так просто. Никаким снарядом (это не сделаешь – 24 Канал). Там нужно было большое количество взрывчатки. Заложить ее с учетом того, что при подрыве струя воды, которая давит на этот узел шлюзовый, сделает свое дело. И мы видели, как это рушилось,

– сказал пропагандист.

Ему начал оппонировать Наумов, который "вдруг вспомнил", что с первых недель полномасштабного вторжения Россия контролировала Каховскую ГЭС: "Но дамба это была под нашим королем", – повторил он несколько раз.

Поэтому очевидно, что военные Вооруженных Сил Украины не имели доступа к плотине, чтобы заложить на ней взрывчатку. И получается, что захватчики в эфире путинского телеканала НТВ признались в очередном преступлении, которое они совершили против Украины.

Подрыв Каховской ГЭС: самое главное