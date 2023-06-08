В сети появилось видео, на котором видно, как местные пытаются спастись. Ролик опубликовал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Заметьте Украина уже обратилась в Международный уголовный суд по подрыву Каховской ГЭС
Затопило около 200 домов
После подрыва Каховской ГЭС во временно оккупированной россиянами Голой Пристани значительно поднялся уровень воды. Город буквально превратился в озеро – его практически полностью затопило.
Смотрите, что происходит в Голой Пристани: видео
Прокудин также показал кадры со временно оккупированной Голой Пристани.
Люди помогают другим спастись от "большой воды" под российские обстрелы. По состоянию на 20:00 в городе затоплено 196 жилых домов,
– отметил чиновник.
По его словам, уровень воды продолжает расти каждый час.
"Родные, держитесь. Весь мир видит, что с вами делают российские террористы. Мы делаем все возможное, чтобы вырвать вас из лап террористов!" – подытожил председатель ОВА.
Местные спасают других, несмотря на обстрелы: видео
В вечернем своде Генштаба ВСУ также сообщили, что сейчас проходит в Голой Пристани.
"В городе Голая Пристань оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из помещений и сами располагаются в них", – отметили защитники.
На крышах отобранных у местных построек захватчики обустраивают огневые позиции.
Стоит прочесть "Район затоплен не водой, а фекалиями": какая ситуация в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС: коротко
- Россияне ночью 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. Очередной теракт захватчиков повлек затопление около 80 населенных пунктов Херсонщины.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС – крупнейшая рукотворная катастрофа в Европе за последние несколько десятилетий. По его словам, Россия взорвала бомбу массового экологического поражения.
- В украинской разведке заверили, что Кремль очень долго планировал этот теракт. В частности, доказательством является множество информации в публичном пространстве.
- Следует заметить, что Украина уже обратилась к ООН, Красному Кресту и другим международным организациям. Однако реакции с их стороны пока нет.
- Наше государство просит помочь эвакуировать людей с левого берега Херсона, которых россияне держат в заложниках. Еще до прихода воды людям не давали эвакуироваться. У местных даже забирают лодки, несмотря на то, что населенные пункты с каждым часом затапливает все больше.