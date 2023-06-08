Журналисты в очередной раз разбивают фейки русской пропаганды – опубликованы новые доказательства преступлений российских захватчиков. В невинность оккупантов не верят и в Конгрессе США.

Важно Затоплено 600 квадратных километров, угроза для ЗАЭС существует: главное о подрыве Каховской ГЭС

В сети показали кадры разрушенной Каховской ГЭС

Дрон журналистов зафиксировал кадр разрушенной дамбы Каховской ГЭС. На обнародованных кадрах видно, что дамбу взорвали именно изнутри. Это в очередной раз опровергает клевету россиян, что якобы Каховскую ГЭС повредили внешне вследствие якобы "постоянных обстрелов".

Вблизи дамбы – сотни домов, церковь и даже теплица – все они не повреждены обстрелами, а затоплены. Хотя основная часть самой плотины находится под водой, однако дроном можно увидеть некоторые остатки здания. На них также нет следов того, что Каховская ГЭС подорвалась из-за обстрелов.

Кроме того, журналисты АР подчеркивают – россияне контролировали Каховскую ГЭС больше года. За это время они могли пренебрегать правилами безопасности на дамбе, и вода могла неделями подмывать здание.

Журналисты опубликовали новые доказательства против России: смотрите видео

Ученые зафиксировали сейсмические толчки при подрыве

Ученые норвежского института NORSAR заявили, что румынские региональные сейсмические станции BURAR зафиксировали подземные толчки при взрыве на Каховской ГЭС. Исследователи сообщают, что 6 июня в 02:54 по киевскому времени (1:54 – по норвежскому) обнаружили четкие сигналы.

Магнитуда сейсмических толчков зафиксировалась на уровне между 1 и 2 баллами. Это очередное доказательство, что именно россияне взорвали ГЭС.



Станции зафиксировали сейсмические толчки/данные BURAR

Конгресс не верит в заявления окупантов

Группа поддержки Украины в Конгрессе США заявила, что агрессором в этой войне является Россия – именно она ответственна за подрыв Каховской ГЭС.

Россия несет конечную ответственность за разрушение украинской инфраструктуры и перемещение общин, давно проживающих на территориях вниз от дамбы,

– говорится в совместном заявлении группы.

Кроме того, конгрессмен-демократ сопредседатель Хельсинкской комиссии США Стив Коэн назвал Путина и Россию лжецами мирового уровня. Он осудил действия русских захватчиков и призвал мир сделать то же самое.