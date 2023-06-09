Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации Байдена на правах анонимности. Он подчеркнул, что американские специалисты сейчас анализируют полученные кадры, чтобы установить ответственных за совершение акта терроризма и экоцида.

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Спутники зафиксировали взрыв

Западные издания публикуют очередные доказательства, свидетельствующие о совершении преступления россиянами на дамбе Каховской ГЭС. Источники американского издания утверждают, что спутники США прямо перед техногенной катастрофой зафиксировали взрыв на дамбе. Это удалось сделать благодаря тому, что они оснащены инфракрасными датчиками.

Спутники в ночь на 6 июня обнаружили признаки тепла, соответствующие сильному взрыву. Это произошло до того, как дамба Каховской ГЭС была разрушена.

Разведка США склоняется к тому, что за разрушением стоит Россия. Однако спецслужбы продолжают работать, ведь якобы пока еще нет убедительных доказательств того, кто именно виноват в техногенной катастрофе.

Также американские специалисты учитывают тот факт, что дамба больше года находилась под контролем россиян. При несоблюдении правил безопасности на Каховской ГЭС вода могла подмывать здание.

Исследования разбивают фейки российской пропаганды

Дрон журналистов AP зафиксировал последствия взрыва Каховской ГЭС. На обнародованных кадрах видно, что здание не имеет внешних повреждений, подтверждающих заявления российских пропагандистов, что якобы разрушение дамбы произошло в результате обстрелов.

Возле Каховской ГЭС расположены сотни домов, церковь и даже теплица – все они не повреждены обстрелами, а затоплены. Журналисты подчеркнули, что это также является доказательством того, что территория вокруг дамбы не обстреливалась, а теракт произошел в результате взрыва.

Кроме того, ученые норвежского института NORSAR заявили, что региональные сейсмические станции в Румынии зафиксировали подземные толчки при взрыве на Каховской ГЭС. Магнитуда сейсмических толчков была на уровне от 1 до 2 баллов. Исследователи подчеркнули, что это очередное доказательство совершения военного преступления россиянами.