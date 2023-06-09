Враг начал атаковать город около 17:40. Также враг нанес разрушения объектам гражданской инфраструктуры, сообщает 24 Канал.
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Россияне обстреляли Херсон во время эвакуации
В местных телеграм-каналах заявили, что обстрел начался вечером во время проведения эвакуации. В результате вражеской атаки ранены три человека, среди которых – одна несовершеннолетняя.
Кроме того, также россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре.
В ГСЧС сообщили, что под вражеский обстрел попали спасатели. К счастью, среди сотрудников никто не пострадал, однако обломками повредило технику, которой эвакуировали херсонцев из затопленных районов.
Повреждения получили болотоход "Богун", медицинский автомобиль "Renault Trafic" и Специальный аварийно-спасательный автомобиль среднего класса (САРМ-С). Пострадавших среди личного состава, к счастью, нет,
– говорится в сообщении.
Спасатели показали последствия обстрела / Фото ГСЧС