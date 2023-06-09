Враг начал атаковать город около 17:40. Также враг нанес разрушения объектам гражданской инфраструктуры, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россияне продолжают срывать эвакуацию: в Херсонской области под обстрел попали журналисты

Россияне обстреляли Херсон во время эвакуации

В местных телеграм-каналах заявили, что обстрел начался вечером во время проведения эвакуации. В результате вражеской атаки ранены три человека, среди которых – одна несовершеннолетняя.

Кроме того, также россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре.

В ГСЧС сообщили, что под вражеский обстрел попали спасатели. К счастью, среди сотрудников никто не пострадал, однако обломками повредило технику, которой эвакуировали херсонцев из затопленных районов.

Повреждения получили болотоход "Богун", медицинский автомобиль "Renault Trafic" и Специальный аварийно-спасательный автомобиль среднего класса (САРМ-С). Пострадавших среди личного состава, к счастью, нет,

– говорится в сообщении.

Спасатели показали последствия обстрела / Фото ГСЧС