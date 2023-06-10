В результате обстрела ранения получили несколько человек. В настоящее время они находятся в больнице.

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Россияне в очередной раз обстреляли город

Глава Херсонской области отметил, что после атаки российских захватчиков травмировались 2 волонтера. Это 52-летний и 25-летний мужчины, которые помогали местным выезжать из подтопленных районов.

В настоящее время медики оказывают раненым необходимую помощь,

– сказал Прокудин.

Пока неизвестно чем именно оккупанты обстреляли украинский город. Раненых среди гражданских пока нет.

Офис Генпрокурора отреагировал на атаку по Херсону

Впоследствии в Офисе Генерального прокурора рассказали, что россияне обстреляли Херсон около 10 часов. Кроме раненых, в городе также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что правоохранители начали досудебное расследование по поводу нарушения законов и обычаев войны россиянами. Там также пообещали, что будут принимать все возможные меры к привлечению всех преступников к ответственности.

Российская армия не впервые атакует Херсон во время эвакуации