В результате обстрела ранения получили несколько человек. В настоящее время они находятся в больнице.
Смотрите также Выносим людей через окна, – волонтер показал ужасные масштабы эвакуации из Херсона
Россияне в очередной раз обстреляли город
Глава Херсонской области отметил, что после атаки российских захватчиков травмировались 2 волонтера. Это 52-летний и 25-летний мужчины, которые помогали местным выезжать из подтопленных районов.
В настоящее время медики оказывают раненым необходимую помощь,
– сказал Прокудин.
Пока неизвестно чем именно оккупанты обстреляли украинский город. Раненых среди гражданских пока нет.
Офис Генпрокурора отреагировал на атаку по Херсону
Впоследствии в Офисе Генерального прокурора рассказали, что россияне обстреляли Херсон около 10 часов. Кроме раненых, в городе также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
В ведомстве отметили, что правоохранители начали досудебное расследование по поводу нарушения законов и обычаев войны россиянами. Там также пообещали, что будут принимать все возможные меры к привлечению всех преступников к ответственности.
Российская армия не впервые атакует Херсон во время эвакуации
- Вечером 9 июня кафиры также обстреляли Херсон во время проведения эвакуации. Известно о 3 раненых и разрушения объектов гражданской инфраструктуры.
- До этого российские солдаты 8 июня нанесли удар по нескольким районам города Херсон. Предварительно 8 человек пострадали в результате этой атаки.
- Из-за таких дерзких действий россиян в Херсонской ОВА попросили волонтеров с лодками не ехать в город. Однако в администрации подчеркнули, что если потребуется помощь, то об этом обязательно сообщат.
- Кроме этого, мэр временно оккупированных Олешков Евгений Рыщук рассказал, что россияне также обстреляли одну из школ города. По его словам, там собирались люди, чтобы спастись от потопа в населенном пункте.