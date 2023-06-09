Поездка в Херсон представляет большой риск. Так что волонтеров просят пока воздержаться от нее.
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Волонтеров просят пока воздержаться от поездок в Херсон
Из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации в Херсоне, просим волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, воздержаться от посещения города,
– отметили в ОВА.
Также подчеркнули, что по необходимости отдельно сообщат, если потребуется такая помощь. Добавили: "Сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий".
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Оккупанты обстреляли Херсонщину во время эвакуации
- Российские террористы цинично обстреляли Херсон 8 июня, когда в городе продолжалась эвакуация мирных жителей с затопленных территорий.
- Оккупанты ударили сразу по нескольким районам. В результате обстрела пострадали 9 человек. Среди раненых двое работников ГСЧС, полицейский, врач и волонтер из Германии.
- Утром 9 июня Александр Прокудин рассказал, что за минувшие сутки враг совершил 44 обстрела. В частности, выпустил 188 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По Херсону – 25. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
- Всего из-за российской агрессии 8 июня погибли 2 человека, еще 17 получили ранения.