Наразі поїздка в Херсон становить великий ризик. Тож волонтерів просять поки що утриматися від неї.
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Волонтерів просять поки утриматися від поїздок у Херсон
Через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в Херсон, просимо волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста,
– зазначили в ОВА.
Також наголосили, що з необхідності окремо повідомлять, якщо буде потреба в такій допомозі. Додали: "Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій".
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Окупанти обстріляли Херсонщину під час евакуації
- Російські терористи цинічно обстріляли Херсон 8 червня, коли в місті тривала евакуація мирних жителів з затоплених територій.
- Окупанти вдарили одразу по декількох районах. Внаслідок обстрілу постраждали 9 людей. Серед поранених двоє працівників ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини.
- Вранці 9 червня Олександр Прокудін розповів, що за минулу добу ворог здійснив 44 обстріли. Зокрема, випустив 188 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. По Херсону – 25. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
- Загалом через російську агресію 8 червня загинули 2 людини, ще 17 отримали поранення.