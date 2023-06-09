Наразі поїздка в Херсон становить великий ризик. Тож волонтерів просять поки що утриматися від неї.

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Волонтерів просять поки утриматися від поїздок у Херсон

Через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в Херсон, просимо волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста,

– зазначили в ОВА.

Також наголосили, що з необхідності окремо повідомлять, якщо буде потреба в такій допомозі. Додали: "Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій".

Важливо! Якщо хочете допомогти Херсонщині, детальний алгоритм як це зробити, можна знайти за цим посиланням.

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