Про це 24 Каналу розповів волонтер з Херсона Віталій Буруль. За його словами, наразі евакуаційних команд та човнів вистачає.

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Евакуйовано 70 – 80% від загальної кількості людей

Буруль розповів, що він з командою вже третій день перебуває у Херсоні. Їх загін налічує 22 людини та 6 човнів з необхідним інвентарем, з допомогою яких і відбувається евакуація мешканців Херсону.

Лише наша команда евакуювала орієнтовно 280 осіб. Це люди похилого віку, багато осіб з інвалідністю, яких доводилось виносити фактично на руках,

– наголосив волонтер.

Віталій Боруль розповів про актуальну ситуацію у Херсоні: дивитись відео

Він додав, що за час евакуації рятувальникам та волонтерам вдалось евакуювати загалом понад 2000 осіб, або 70 – 80% від усіх мешканців, які залишались на той момент у районах затоплення. Ті, хто залишаються, кажуть, що їм немає куди йти й часто не погоджуються на евакуацію.

Волонтер наголосив, що незабаром будуть потрібні помпи та генератори, щоб відкачувати воду з будівель.

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