Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Херсона Марина Савченко. Она подчеркнула, какая ситуация сейчас непосредственно в области.
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Вода понемногу сходит
Вода остается в микрорайоне Шуменский, отметила журналистка. Там затоплены подвалы и люди просят местные власти откачать ее. Впрочем, количество затопленных домов значительно превышает количественное наличие насосов, поэтому физически это сделать невозможно. Более того – все дома будет обследовать специальная комиссия на предмет их пригодности для проживания.
Сейчас в Херсоне начинается все страшно интересное, когда отходит вода и люди заходят в свои дома, магазины и понимают, что все испорчено. Сегодня видели как люди весь день выбрасывают испорченный товар, потому что не успели его вывезти – ничего не осталось,
– рассказала Савченко.
Также в городе проблемы с питьевой водой. По ее словам, лабораторные показатели вроде бы в норме, но пить ее не рекомендуют. Поэтому все горожане стоят в очередях возле волонтерских штабов.
Ситуация в Олешках – включение с оккупации: смотреть видео
Проблемы в регионе
Сложная ситуация в Белозерке, что в нескольких десятках километров от Херсона. Там до сих пор вода держится на уровне около 2 метров и оттуда волонтеры эвакуируют людей.
"На Левом берегу ситуация патовая и она еще долго будет такой. Поступают сигналы об очень многих пропавших без вести. Люди пишут, что не могут найти родственников, которые не выходят на связь после 6 июня. Мы ощутим масштабы трагедии, когда отойдет вода и увидим, сколько людей забрало это преступление оккупантов", – добавила журналистка.
Подрыв россиянами Каховской ГЭС: основное
- В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили теракт, взорвав Каховскую ГЭС, которая находится в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Вода начала стремительно затапливать нижележащие территории. Люди вынуждены эвакуироваться.
- Чрезвычайники начали спасательные операции. Но самая сложная ситуация на временно оккупированном левобережье, в частности, в Олешках, Голой Пристани. Оккупанты не давали эвакуироваться местным жителям. ВСУ показали как с помощью дрона передали воду семье, которая умоляла о помощи на крыше дома под оккупированными Олешками.
- Во время эвакуации гражданских из подтопленных домов российские оккупанты продолжали обстрелы территории. В частности, 10 июня в Корабельном районе под обстрелы попали и травмировались 2 волонтера.
- По официальным данным на 12 июня в результате подтопления Херсонщины погибли 10 человек. 20 человек ранены, среди них – 5 полицейских и 2 спасателя. Без вести пропавшими считаются 35 человек, среди них – 7 детей.