Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Херсона Марина Савченко. Она подчеркнула, какая ситуация сейчас непосредственно в области.

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Вода понемногу сходит

Вода остается в микрорайоне Шуменский, отметила журналистка. Там затоплены подвалы и люди просят местные власти откачать ее. Впрочем, количество затопленных домов значительно превышает количественное наличие насосов, поэтому физически это сделать невозможно. Более того – все дома будет обследовать специальная комиссия на предмет их пригодности для проживания.

Сейчас в Херсоне начинается все страшно интересное, когда отходит вода и люди заходят в свои дома, магазины и понимают, что все испорчено. Сегодня видели как люди весь день выбрасывают испорченный товар, потому что не успели его вывезти – ничего не осталось,

– рассказала Савченко.

Также в городе проблемы с питьевой водой. По ее словам, лабораторные показатели вроде бы в норме, но пить ее не рекомендуют. Поэтому все горожане стоят в очередях возле волонтерских штабов.

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Проблемы в регионе

Сложная ситуация в Белозерке, что в нескольких десятках километров от Херсона. Там до сих пор вода держится на уровне около 2 метров и оттуда волонтеры эвакуируют людей.

"На Левом берегу ситуация патовая и она еще долго будет такой. Поступают сигналы об очень многих пропавших без вести. Люди пишут, что не могут найти родственников, которые не выходят на связь после 6 июня. Мы ощутим масштабы трагедии, когда отойдет вода и увидим, сколько людей забрало это преступление оккупантов", – добавила журналистка.

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