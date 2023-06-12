24 Канал пообщался с женщиной, которая находится на левом берегу Херсонщины и своими глазами видит все ужасы геноцида, которые совершила Россия. Данные украинки остались анонимными в целях безопасности.

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Эвакуация и коварный план России

Что вы можете рассказать об эвакуации? Какая ситуация на левом берегу Херсонщины сейчас?

Очень тяжело и критично в Алешках. Из соображений безопасности я не буду называть свое имя. Люди, которые находятся в оккупации, поймут меня. Месяц оккупации не сравнится с тем, что сейчас переживают Алешки, Голая Пристань и другие населенные пункты.

Мы считаем, что это целенаправленный геноцид против людей, находящихся на левом берегу.

Никакой Красный Крест или ООН… Если кто-то и спасается, то это только (благодаря – 24 Канал) местным волонтерам, людям… Они сами спасают свои жизни, животных и все, что можно спасти.

В Алешках есть место, куда не подступила вода. Туда люди сами все свозили на лодках. Их (оккупационное – 24 Канал) "МЧС" – оно лишь грабит то, что еще не ограбило.

В преддверии подрыва ГЭС оккупанты похитили все лодки, забрали у людей принудительно.

По моим соображениям, это было все спланировано. Они знали, что будут делать. Они не смогли нас убить и замучить, поэтому теперь хотят нас утопить.

Они даже не объявляют эвакуацию? Была информация, что оккупанты якобы позволят выехать людям с российскими паспортами.

Хаос, полный хаос. Информации куча, но непонятно, где правда. С теми, кого вывозили в первые дни, нет связи. Тем, кого эвакуировали на Раденск, предлагают ехать в сторону Скадовска. Однако говорят, что там останавливают людей и возвращают назад, потому что Алешки закрывают на 40 суток из-за карантина. Я не знаю, что будет дальше.

Я родных смогла эвакуировать на правый берег. Сейчас информация у меня только такая, больше я сказать не могу. Придумывать не могу. Россиянам никто не верит. Им никто не верит.

Важно! Украина ищет пути спасения жителей временно оккупированных территорий. Власти обратились в ООН, Красный Крест и другие международные гуманитарные организации с призывом немедленно вмешаться, ведь людей просто бросили на гибель.

Трупы людей повсюду

Местный волонтер сообщал, что вода начинает сходить и видны тела многих затонувших людей. Они не смогли эвакуироваться, оккупанты и не пытались их спасти.

Это правда. 9 июня украинские мужчины смогли добраться до поселка Правые Солонцы. Когда они зашли туда – не смогли говорить без слез.

Люди лежали уже мертвые на крышах своих домов. Это правда. (Женщина не сдержала эмоций и заплакала – 24 Канал).

Старики, которые не смогли выбраться на крышу – их тела плавают прямо в домах. И сколько их таких – никто не знает.

Сальдо записывал циничное видео, мол, все в порядке. Однако люди тонут в воде. Пропаганда показывает, что будто бы идет эвакуация. Они кого-то вообще эвакуируют, или только коллаборантов, которые сотрудничают с врагом?

Было много разной информации. Сначала, что якобы эвакуируют только с российскими паспортами, потом – якобы только детей и женщин. По тому, что мы видим – все происходит хаотично. Кто-то говорит, что первых людей, которых вывезли, закрыли в Железном Порту и Скадовске и не выпускают, не дают связи.

Людей, которых привозят в Скадовск, встречают там ФСБшники. Им выдают по 10 тысяч рублей, затем разговаривают с ними. Некоторые говорят, что рвут украинские паспорта и дают их бумажки. Правда ли это – утверждать не могу, ведь связи с этими людьми просто нет.

Многие плавающие трупы – это их солдаты (российские – 24 Канал) тоже. Люди, которые 7 июня плавали и собирали трупы наших людей – они подтверждали это.

Может быть, Россия и потому так держит Алешки. Она понимает, сколько там страха и беды. Они не хотят, чтобы мир это увидел и услышал. Они так поступают всегда.

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Нужна еда и вода

Сходит ли уже вода?

Вода сходит. Однако вчера был ливень, и в наиболее пострадавших районах – Хуторище, Рыбхоз – там вода стоит до 2,5 метра. То, что возле реки – еще под водой.

Чего вам не хватает? Как мы можем помочь? Возможно, получиться передать помощь с правого берега.

Воды, еды… Очистки. Те скважины, которые были – их нельзя использовать. Когда спадет вода, то будет страшная проблема. Там нечего пить и есть, все затоплено. В то же время люди, которые смогли выскочить (из домов – 24 Канал) – выбежали прямо в трусах.

Реальных историй очень много, даже в сети можно прочесть.

"Мы ждем Украину"

Мы с вами. Надеемся на скорейшую возможность помочь левому берегу Херсонщины.

Левобережье так страдает, потому что мы любим Украину и всем сердцем ждем ее, они (россияне – 24 Канал) нас уничтожают за это.

Мы хотим слышать от Украины, что левый берег с вами. Мы с вами. У нас далеко не все коллаборанты, сотрудничающие с оккупантом. Мы ждали и до сих пор ждем. Мы очень надеемся, что скоро встретимся.

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