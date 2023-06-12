Подробности об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. Он подчеркнул, насколько серьезны последствия для прилегающих территорий.
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Последствия подрыва дамбы
По словам Сергея Лышенко, ситуация с дамбой возле Новодаровки проще, поскольку река, на которой она расположена, не полноводна и не так масштабна, как Днепр.
"Водоем, в котором хранилась эта вода – искусственно созданный пруд, который использовался для сельской рыбалки, хранения воды и так далее. Он не будет иметь масштабных последствий, потому что разлив воды не создаст существенных препятствий", – заверил депутат облсовета.
Сергей Лышенко о подрыве дамбы в Запорожье: смотреть видео
Он добавил, что по имеющейся информации в результате подрыва дамбы нет подтоплений жилых домов. Вероятно, оккупанты хотели таким образом размыть сельские дороги и сделать невозможным движение техники.
Но такие их действия не создадут существенных препятствий,
– добавил Лышенко.
Ситуация возле Новодаровки: последние новости
- Украинские военные в рамках оборонной операции 4 июня освободили село Новодаровка Пологовского района Запорожской области. Впрочем, об этом стало известно 12 июня.
- По информации военных, враг несколько суток пытался вернуть населенный пункт под свой контроль, но все его действия были тщетны.
- Военные ВСУ продолжают наращивать успех.