Подробности об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. Он подчеркнул, насколько серьезны последствия для прилегающих территорий.

Читайте также Сегодня или завтра будут еще новости, – в Запорожском облсовете об увольнении Новодаровки

Последствия подрыва дамбы

По словам Сергея Лышенко, ситуация с дамбой возле Новодаровки проще, поскольку река, на которой она расположена, не полноводна и не так масштабна, как Днепр.

"Водоем, в котором хранилась эта вода – искусственно созданный пруд, который использовался для сельской рыбалки, хранения воды и так далее. Он не будет иметь масштабных последствий, потому что разлив воды не создаст существенных препятствий", – заверил депутат облсовета.

Сергей Лышенко о подрыве дамбы в Запорожье: смотреть видео

Он добавил, что по имеющейся информации в результате подрыва дамбы нет подтоплений жилых домов. Вероятно, оккупанты хотели таким образом размыть сельские дороги и сделать невозможным движение техники.

Но такие их действия не создадут существенных препятствий,

– добавил Лышенко.

Отметим, что о подрыве дамбы стало известно 11 июня. Представитель Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарофона уточнил, что говорится о дамбе на реке Мокрые Ялы. По его словам, это привело к затоплениям берегов реки. Но на ход контрнаступательных действий ВСУ никак не повлияет.

Ситуация возле Новодаровки: последние новости