Деталі про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. Він наголосив наскільки серйозними є наслідки для прилеглих територій.

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Наслідки підриву дамби

За словами Сергія Лишенка, ситуація з дамбою біля Новодарівки простіша, оскільки річка, на якій вона розташована, не є повноводною і такою масштабною, як Дніпро.

"Водойма, в якій зберігалася ця вода – штучно створений став, який використовувався для сільської риболовлі, зберігання води тощо. Він не буде мати масштабних наслідків, бо розлив води не створить суттєвих перешкод", – запевнив депутат облради.

Сергій Лишенко про підрив дамби на Запоріжжі: дивитись відео

Він додав, що за наявною інформацією внаслідок підриву дамби немає підтоплень житлових будинків. Ймовірно, окупанти хотіли таким чином розмити сільські дороги і унеможливити рух техніки.

Але такі їхні дії не створять суттєвих перешкод,

– додав Лишенко.

Зазначимо, що про підрив дамби стало відомо 11 червня. Речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в етері телемарофону уточнив, що мовиться про дамбу на річці Мокрі Яли. За його словами це призвело до затоплень обох берегів річки. Та на перебіг контрнаступальних дій ЗСУ жодним чином не вплине.

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