Деталі про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. Він наголосив наскільки серйозними є наслідки для прилеглих територій.
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Наслідки підриву дамби
За словами Сергія Лишенка, ситуація з дамбою біля Новодарівки простіша, оскільки річка, на якій вона розташована, не є повноводною і такою масштабною, як Дніпро.
"Водойма, в якій зберігалася ця вода – штучно створений став, який використовувався для сільської риболовлі, зберігання води тощо. Він не буде мати масштабних наслідків, бо розлив води не створить суттєвих перешкод", – запевнив депутат облради.
Сергій Лишенко про підрив дамби на Запоріжжі: дивитись відео
Він додав, що за наявною інформацією внаслідок підриву дамби немає підтоплень житлових будинків. Ймовірно, окупанти хотіли таким чином розмити сільські дороги і унеможливити рух техніки.
Але такі їхні дії не створять суттєвих перешкод,
– додав Лишенко.
Ситуація біля Новодарівки: останні новини
- Українські військові в рамках оборонної операції 4 червня звільнили село Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Утім, про це стало відомо 12 червня.
- За інформацією військових, ворог декілька діб намагався повернути населений пункт під свій контроль, та всі його дії були марні.
- Військові ЗСУ продовжують нарощувати успіх.