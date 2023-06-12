Про це 24 Каналу заявив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. За його словами, новини будуть про результати роботи ЗСУ у Запорізькій області.

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"Можу сказати тільки одне: сьогодні чи завтра, думаю, будуть ще новини щодо тих дій, які вживаються щодо напрямків руху ЗСУ та результатів їхньої роботи на цьому напрямку", – повідомив депутат.

Що відомо про звільнення Новодарівки

У Запорізькій окремій бригаді територіальної оборони у понеділок, 12 червня, повідомили про деокупацію села Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Населений пункт звільнили ще 4 червня 2023 року.

Військові зазначили, що російські загарбники кілька днів намагалися повернути село Новодарівка під свій контроль, однак спроби були марними.

Українські бійці наголосили, що підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх.

Лишенко про звільнення Новодарівки: дивіться відео

Росіяни підірвали дамбу поблизу Новодарівки

Речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень ввечері 11 червня повідомив, що російські терористи підірвали дамбу поблизу села Новодарівка, яке розташоване на межі з Донецькою областю.

Шершень зазначив, що підрив дамби призвів до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли.

Речник наголосив, що на перебіг контрнаступальних дій ЗСУ це не вплине.

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