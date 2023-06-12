Об этом 24 Каналу заявил депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. По его словам, новости будут о результатах работы ВСУ в Запорожской области.

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"Могу сказать только одно: сегодня или завтра, думаю, будут еще новости относительно тех действий, которые предпринимаются по направлениям движения ВСУ и результатам их работы на этом направлении", – сообщил депутат.

Что известно об освобождении Новодаровки

В Запорожской отдельной бригаде территориальной обороны в понедельник, 12 июня, сообщили о деоккупации села Новодаровка Пологовского района Запорожской области. Населенный пункт был освобожден еще 4 июня 2023 года.

Военные отметили, что российские захватчики несколько дней пытались вернуть село Новодаровка под свой контроль, однако попытки были тщетными.

Украинские бойцы подчеркнули, что подразделения бригады продолжают наращивать успех.

Лышенко об освобождении Новодаровки: смотрите видео

Россияне подорвали дамбу вблизи Новодаровки

Спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень вечером 11 июня сообщил, что российские террористы подорвали дамбу возле села Новодаровка, которое находится на границе с Донецкой областью.

Шершень отметил, что подрыв дамбы привел к затоплению обоих берегов реки Мокри Ялы.

Спикер подчеркнул, что на ход контрнаступательных действий ВСУ это не повлияет.

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