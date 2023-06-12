Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об этом 12 июня. Однако бойцы отметили, что село уволили еще 4 июня 2023 года.
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Что известно об освобождении села в Запорожье
4 июня 2023 года в рамках оборонной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка,
– заявили военные.
Они объяснили, что многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, длившиеся несколько суток, не имели успехов.
"Подразделения бригады продолжают наращивать успех! Победа будет за нами!", – заверили бойцы.
Где находится Новодаровка: смотрите на карте
Кстати, возле Новодаровки Запорожской области российские кафиры взорвали дамбу . Спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что говорится о дамбе на реке Мокри Яли.
Эта дамба расположена возле села Новодаровка Пологовского района Запорожской области – на границе с Донецкой областью.
Такими террористическими поступками враг пытался остановить контрнаступление ВСУ, однако представитель заверил, что на действия наших военных это никак не повлияет.
ВСУ уволили три населенных пункта в Донецкой области
- Анна Маляр написала вечером 12 июня, что украинские военные деоккупировали Благодатное и Макаровку .
- Перед этим стало известно, что Вооруженные Силы Украины освободили поселок Благодатный , расположенный между Запорожской и Донецкой областями. В прессцентре Сил обороны Таврического направления объяснили, что российские оккупанты не выдержали давления украинских бойцов.
- Впоследствии спикер объединенного прессцентра Валерий Шершень отметил усилия 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, освободившей населенный пункт. Он рассказал, что украинские военные проявили незаурядную смекалку. Подробнее об этом читайте по ссылке .