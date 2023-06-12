Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об этом 12 июня. Однако бойцы отметили, что село уволили еще 4 июня 2023 года.

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Что известно об освобождении села в Запорожье

4 июня 2023 года в рамках оборонной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка,

– заявили военные.

Они объяснили, что многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, длившиеся несколько суток, не имели успехов.

"Подразделения бригады продолжают наращивать успех! Победа будет за нами!", – заверили бойцы.

Где находится Новодаровка: смотрите на карте

Кстати, возле Новодаровки Запорожской области российские кафиры взорвали дамбу . Спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что говорится о дамбе на реке Мокри Яли.

Эта дамба расположена возле села Новодаровка Пологовского района Запорожской области – на границе с Донецкой областью.

Такими террористическими поступками враг пытался остановить контрнаступление ВСУ, однако представитель заверил, что на действия наших военных это никак не повлияет.

Обратите внимание! На карте DeepState отметили, что 23 отдельная механизированная бригада и 110 бригада терробороны освободили село Новодаровка в Запорожье. Именно поэтому он уже переходит в синюю зону.

ВСУ уволили три населенных пункта в Донецкой области