Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин провел заседание Совета обороны Херсонщины. На нем были приняты новые запреты, которые будут действовать на деоккупированной части региона. Прокудин заявил, что правила необходимы для того, чтобы "стабилизировать ситуацию" в области.

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Что известно о новых запретах в Херсонской области

Запреты начинают действовать в регионе с 13 июня. Александр Прокудин сообщил, что они будут касаться следующего:

запрещен въезд на подтопленные территории вплоть до отдельного распоряжения;

алкоголь с 16 июня по 17 июля в Херсонской области будут продавать только с 10:00 до 15:00;

запрещена стихийная продажа биоресурсов – в частности, рыбы и раков;

запрещен въезд в подтопленный район Херсона Корабел.

В Корабеле кроме запрета на въезд вводят также комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00. Но попасть в район проживающие там люди смогут только после завершения всех мероприятий по обследованию и выяснению ситуации.

Отдельно глава ОВА отметил и категорический запрет на проведение летнего оздоровительного сезона 2023 года. Также Прокудин заявил, что гражданам нельзя находиться в зонах отдыха, расположенных неподалеку от Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Жители Херсонщины, прошу отнестись с пониманием к этим вынужденным ограничениям и неукоснительно их соблюдать! Ведь эти решения приняты в целях вашей безопасности!

– подытожил Прокудин.

Напомним, что в Херсонской области все еще продолжается эвакуация из пострадавших от российского теракта населенных пунктах. Эксперты сообщают, что вода начнет спадать через 7 – 8 дней.

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