Спасенная женщина рассказала, что ее соседи – старушка и дедушка – до последнего сидели на чердаке, потому что вылезть не могли. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Старые соседи кричали бесчеловечным криком

По словам жительницы Херсона, ее дом расположен под самой рекой, поэтому затопление было быстрым. Она вместе с детьми почти сразу очутилась на крыше.

В доме напротив были мои соседи, старушка бабушка и дедушка. Они до последнего сидели на чердаке. На крышу вылезть не могли. Я и мои дети слышали, как они умоляли о помощи. Они кричали бесчеловечным криком, пока вода не поглотила их дом. Это ужас,

– вспомнила свидетельница.

Женщину с детьми, к счастью, спас местный житель. Пока они плыли на моторной лодке, видели десятки утопленных домашних животных и людей.

"Я лично увидела трупы утопленных людей, прижала к себе детей и закрыла им глаза. Пока мы плыли, тоже видела гробы, которые вымыло из свежих могил на кладбище", – рассказала спасенная женщина.

Пострадавшие были эвакуированы в Железный Порт. Там, где они сейчас, только слезы и крик спасенных людей. Почти каждая семья кого-то потеряла – у кого-то утонули дедушки у бабушки, у кого-то родители, кто-то пропал без вести.

Кто видел, как тонут дети, а кто собственными глазами видел глаза людей, которые были заложниками в своих домах и постепенно умирали,

– отметила женщина.

Она подчеркнула, что об этом ужасе нужно говорить.

"Говорить о том, что каждый и каждый, кто симпатизирует русскому меру, кто поддерживает Московию - являются соучастниками убийства, геноцида украинцев", - добавила женщина.

В Олешках – десятки утопленных тел

Одна из местных учительниц в оккупированных Олешках рассказала, что в городе горе. Там уже десятки утопленных тел. Больница не принимает их, поскольку нет холодильных камер в морге.

К тому же в Олешках нет света и питьевой воды. Газ скоро закончится.

Животные голодны, хотят пить. А по улицам их уже много мертвых плывет. Люди беспомощны и в депрессии. Ситуация куда хуже, чем в Херсоне,

– рассказала учительница.

По ее словам, оккупанты еще больше свереют, а люди боятся. Поэтому женщина умоляет мир помочь пострадавшим на Херсонщине.

"Там страшная квартира. Никакая психика этого концлагеря не выдержит. Прошу от имени живых, пока, дайте им жизнь и питьевой воды", – добавила учительница.

В оккупированных Олешках умоляют о спасении

На сегодняшний день город затоплен на 90%. Кое-где уровень воды достигает 5 метров. К примеру, местный яхт-клуб, стоящий на берегу реки, затоплен выше второго этажа. Городской голова высказал оговорку относительно возможной вспышки инфекционных заболеваний, поскольку подтоплено кладбище и различные сливные ямы.

Отмечалось, что жители Олешек продолжают просить о помощи. Крыши, на которых люди сидят, рушатся. Вода прибывает и люди в смертной ловушке.