Врятована жінка розповіла, що її сусіди – старенька бабуся і дідусь – до останнього сиділи на горищі, бо вилізти не мали змоги. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Старенькі сусіди кричали нелюдським криком

За словами жительки Херсонщини, її будинок розташований під самою річкою, тому затоплення було швидким. Вона разом з дітьми майже одразу опинилася на даху.

У домі навпроти були мої сусіди, старенька бабуся і дідусь. Вони до останнього сиділи на горищі. На дах вилізти не мали змоги. Я і мої діти чули, як вони благали про допомогу. Вони кричали нелюдським криком, поки вода не поглинула їх будинок. Це жах,

– згадала очевидиця.

Жінку з дітьми, на щастя, врятував місцевий житель. Поки вони пливли на моторному човні, то бачили десятки втоплених домашніх тварин та людей.

"Я особисто побачила трупи втоплених людей, притиснула до себе дітей і закрила їм очі. Поки ми пливли, також бачила гроби, які вимило зі свіжих могил на цвинтарі", – розповіла врятована жінка.

Постраждалих евакуювали до Залізного Порту. Там, де вони перебувають зараз, лише сльози і крик врятованих людей. Майже кожна сімʼя когось втратила – у когось втопились дідусі в бабусі, у когось батьки, хтось зник безвісти.

Хтось бачив, як тонуть діти, а хтось на власні очі бачив очі людей, які були заручниками у своїх будинках і поступово вмирали,

– зазначила жінка.

Вона наголосила, що про це жахіття треба говорити.

"Говорити про те, що кожний і кожна, хто симпатизує «рускому міру», хто підтримує Московію - є співучасниками вбивства, геноциду українців", – додала жінка.

В Олешках – десятки потоплених тіл

Одна з місцевих вчительок в окупованих Олешках розповіла, що у місті – горе. Там вже десятки потоплених тіл. Лікарня не приймає їх, оскільки немає холодильних камер у морзі.

До того ж в Олешках немає світла та питної води. Газ незабаром закінчиться.

Тварини голодні, хочуть пити. А по вулицях їх уже багато мертвих пливе. Люди безпомічні і в депресії. Ситуація куди гірше, аніж у Херсоні,

– розповіла вчителька.

За її словами, окупанти ще більше звіріють, а люди бояться. Тому жінка благає світ допомогти постраждалим на Херсонщині.

"Там страшна квартира. Жодна психіка того концтабору не витримає. Прошу від імені живих, поки що, дайте їм життя і питної води", – додала вчителька.

В окупованих Олешках благають про порятунок

На сьогодні місто затоплено на 90%. Подекуди рівень води сягає 5 метрів. Наприклад, місцевий яхт-клуб, що стоїть на березі річки, затоплено вище другого поверху. Міський голова висловив застереження щодо можливого спалаху інфекційних захворювань, оскільки підтоплено кладовище та різні зливні ями.

Зазначалося, що жителі Олешок продовжують просити про допомогу. Дахи, на яких люди сидять, руйнуються. Вода прибуває і люди у смертельній пастці.