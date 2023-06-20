Под вражеские удары также попала бригада "скорой". Таким образом, так называемая "вторая армия мира" убила еще одного мирного херсонца.

Обратите внимание Россия массированно атаковала Херсон и область: есть погибшие и десятки пострадавших

Херсон снова оказался под вражеским ударом

Как рассказал глава ОВА Александр Прокудин, утром 20 июня оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Удары вражеской артиллерии пришлись на гражданские объекты – дома, детсад, образовательное учреждение и СТО.

По предварительной информации, в результате обстрела погиб 27-летний мужчина.

Кроме этого, под российские удары также попала бригада "скорой", которая направлялась на помощь херсонцам. К счастью, медицинские работники не пострадали.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате вражеских обстрелов Херсона начато досудебное расследование. По их данным, около 11:00 оккупанты с временно оккупированной территории Херсонщины произвели минометный обстрел областного центра.

В результате атаки российских войск по одному из микрорайонов города погиб гражданский мужчина. К сожалению, обстрелы продолжаются.


В Херсоне погиб мужчина / фото Офиса генпрокурора


Последствия вражеского обстрела / фото Офиса генпрокурора

Херсон и область страдают от обстрелов оккупантов

  • Напомним, что Россия 16 июня обстреляла Херсон и Херсонщину. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Среди них – дети.
  • Сергей Хлань отметил, что захватчики обстреляли Таврический микрорайон – один из самых густонаселенных в городе. Также атаковали центр города и Корабельный район.
  • В Таврическом микрорайоне один из снарядов прилетел на остановку. По словам Хланя, боеприпас попал в дерево, а оно уже наносило ранения находившимся на остановке херсонцам.
  • В полиции рассказали, что травмы получили в общей сложности 23 человека. Среди раненых трое детей – 15-летний парень, 16-летняя девушка и еще одна девочка. В общей сложности повреждено несколько домов и других элементов инфраструктуры, в результате пожара фактически уничтожен автомобиль.
  • В ОК "Юг" рассказали, что враг не прекращает постоянные обстрелы Херсонской области. Более того, россияне продолжают цинично атаковать районы, в которых происходит устранение последствий катастрофы после подрыва Каховской ГЭС. Террористы обстреливают и места, где люди нуждаются в эвакуации из-за подтопления.