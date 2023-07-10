Об этом 24 Каналу сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, продолжаются обстрелы правого берега с периодическим акцентом на Очаковском направлении.

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Основные направления ударов

Наталья Гуменюк рассказала, что захватчики немного снизили интенсивность обстрелов, однако сосредоточили концентрацию ударов на трех направлениях. Бериславский район Херсонской области продолжает страдать от управляемых авиабомб.

Там враг ударил дважды в сутки, разрушил школу, частные дома. К счастью, обошлось без человеческих потерь. Но очень серьезные потенциальные потери для региона. Удар приходится туда, где люди пытаются восстановить мощности региона: сельское хозяйство, промышленность,

– сказала она.

На Очаковском направлении россияне хотят оттянуть туда усилия Сил обороны. Они пытаются обстреливать Днепровско-Бугский Лиман и прибрежную полосу Куцурубской общины.

"Ночью враг ударил ракетой наземного базирования. Скорее всего, это была "Искандер-М" за баллистической траекторией, обнаружить ее просто не было времени, поэтому сигнал воздушной тревоги не раздался. Попал в объект инфраструктуры. Сейчас уточняются все обстоятельства, разрушения", – заметила спикера.

В направлении Антоновского моста россияне обстреливают артиллерией.

Гуменюк о ситуации на Юге: смотрите видео

Из какого оружия бьют оккупанты

Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины отметила, что россияне чаще всего используют тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. На прошлой неделе они использовали С-300 нетипичным способом, это говорит об определенных признаках снарядного голода.

Мы с начала июля мощно сработали по их запасам: было уничтожено 5 полевых пунктов боеснабжения, более десятка единиц тяжелой артиллерии на левом берегу. Им приходится использовать то, что остается. Они даже на некоторых участках местности используют обстрелы населенных пунктов на другом берегу Днепра из танков,

– объяснила Гуменюк.

Кроме того, россияне используют управляемые авиабомбы, однако с паузами, потому что им нужно производить снаряды. Также враг круглосуточно проводит воздушную разведку, потому что его интересует глубокий тыл в Херсонской области, откуда Силы обороны могут накапливать силы, резервы и иметь логистическое обеспечение.

Снабжение новой партии "Шахедов"

Как отметила Наталья Гуменюк, в течение нескольких суток из-за погодных условий враг не мог применять ни авиацию, ни корабли. Был сильный шторм. Захватчики даже не могли использовать "Шахеды". Очевидно, оккупанты получат от Ирана новую партию дронов.

Мы увидели, что активность грузовой авиации по направлению Тегеран – Москва может свидетельствовать о поставках новой партии ударных дронов. Мы находимся накануне саммита НАТО, по всей вероятности, снова сработает притяжение врагов к значимым событиям,

– подчеркнула спикер.

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