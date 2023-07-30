Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зауважив, що це війна не за територію, а на знищення українців як народу. Про це він розповів 24 Каналу.

Читайте також Росіяни намагаються повертатися на позиції, – Хлань сказав, чи просох лівий берег Херсонщини

Відповідальності не буде

Для українців, які отримують російські паспорти, існують реальні ризики. Насамперед окупанти вважатимуть цих людей повноцінними громадянами Росії й вони будуть в списку на евакуацію, коли ЗСУ звільнятимуть території. Потім повертатися в Україну з депресивних регіонів Росії буде не легко.

Крім того, це дуже високі ризики примусової мобілізації для чоловіків призовного віку. Були випадки, коли чоловіки, яких вивезли з російськими паспортами на територію країни-агресорки, вже там отримали повістки.

Якщо людина відчуває реальну загрозу життю та здоров'ю, у разі, коли відмовляється брати – хай бере. Ніяких юридичних наслідків для України це не має. Звісно, якщо немає фактів співпраці чи колаборації з ворогом,

– сказав Соболевський.

Людині, яка отримає російський паспорт, треба буде повідомити в Національну поліцію чи СБУ, що вона під примусом була вимушена зробити такі дії. Ніякої відповідальності не буде.

"Всі чудово розуміють, що зараз нашим людям треба вижити на окупованих територіях", – зазначив заступник голови Херсонської облради.

Що буде з українцями, які отримали російські паспорти: дивіться відео

Фільтраційні заходи

Зараз на лівому березі Херсонщини окупанти постійно проводять обшуки. Для того, аби тримати людей в постійному страху. Російські загарбники намагаються знайти доказ, що людина співпрацює зі Збройними Силами чи СБУ, що вона підтримує зв'язок з родичами, які служать в Силах оборони. Окупанти прагнуть використати українське населення як мережу для отримання інформації про дії наших військових.

Якщо знайдуть фото людини в українській військовій формі, то це 100% затримання, допит й з'ясування всіх обставин,

– додав Соболевський

У вибіркових населених пунктах на лівому березі Херсонщини роблять щось схоже на перепис населення. Там шукають людей, які з'явилися протягом останнього місяця й не зареєструвалися. Так, ворог намагається виявляти українські розвідувальні групи, які, на думку росіян, теоретично можуть працювати на окупованих територіях.

До того ж загарбники ретельно перевіряють автомобільний транспорт на блокпостах. Зокрема, документи на власність. У людини, яка не зможе довести, що є власником автомобіля, відразу його забирають,

– додав заступник голови Херсонської облради.

Час від часу росіяни просто закривають населений пункт й перевіряють кожен будинок. До людей, які не мають російського паспорта, ставлення в рази гірше. Зокрема, ретельні обшуки, перевірка телефонів та особистих листувань. Фільтраційні заходи сильні.

Ситуація на Херсонщині: останні новини