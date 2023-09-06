Так, внаслідок ракетного обстрілу постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА.
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Постраждалі – працівники підприємства
Посадовець розповів, що о 10:24 ворог завдав ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя.
Внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб – працівників підприємства,
– зазначив Юрій Малашко.
На місці вже працюють відповідні служби. Секретар міської ради Анатолій Куртєв додав, що внаслідок вибухової хвилі у кількох багатоповерхівках та закладах освіти повилітали вікна.
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Тривогу на Запоріжжі оголосили ще близько 8 ранку
- Зауважимо, що тривогу на Запоріжжі оголосили ще о 07:54. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
- Близько 10:23 в інших південних регіонах також увімкнули сирени. Військові попередили про застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.