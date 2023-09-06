Так, внаслідок ракетного обстрілу постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА.

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Постраждалі – працівники підприємства

Посадовець розповів, що о 10:24 ворог завдав ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя.

Внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб – працівників підприємства,

– зазначив Юрій Малашко.

На місці вже працюють відповідні служби. Секретар міської ради Анатолій Куртєв додав, що внаслідок вибухової хвилі у кількох багатоповерхівках та закладах освіти повилітали вікна.

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