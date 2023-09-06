Близько 10:26 місцеві пабліки у Запоріжжі почали повідомляти про вибух, пише 24 Канал. Кореспонденти Суспільного повідомили, що в Запоріжжі пролунав потужний вибух.

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На Півдні загроза застосування балістичного озброєння

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що в регіонах, де оголошена повітряна тривога, є загроза застосування балістичного озброєння.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Повітряну тривогу оголосили у:

Херсонській області,

Одеській,

Миколаївській,

Кіровоградській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Донецькій.



Карта повітряної тривоги в Україні 6 вересня / Скриншот

"Дзеркало тижня" з посиланням на моніторингові групи інформує про фіксацію розвідувального БпЛА над Запорізькою областю.

О 10:56 оголосили про відбій загрози балістики.

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