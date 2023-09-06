Около 10:26 местные паблики в Запорожье начали сообщать о взрыве, пишет 24 Канал. Корреспонденты Суспільного сообщили, что в Запорожье раздался мощный взрыв.

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На Юге угроза применения баллистического вооружения Перед этим в Воздушных Силах ВСУ предупредили, что в регионах, где объявлена воздушная тревога, есть угроза применения баллистического вооружения. Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Воздушная тревога была объявлена в: Херсонской области,

Одесской,

Николаевской,

Кировоградской,

Запорожский,

Днепропетровской,

Донецкой.

Карта воздушной тревоги в Украине 6 сентября / Скриншот

"Дзеркало тижня" со ссылкой на мониторинговые группы информирует о фиксации разведывательного БПЛА над Запорожской областью.

В 10:56 объявили об отбое угрозы баллистики.

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