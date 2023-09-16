ЗСУ активно просуваються на Півдні, від чого в росіян справжня паніка. Безпосередньо від Токмака українців відділяє тільки три населених пункти по трасі 0408.

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Ще один "бавовняний" день

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що 16 вересня в окупованому Токмаку було гучно. Українці передали "вітання" окупантам та вразили місце розміщення російської техніки на околиці міста.

Чим частіші прильоти та ближче фронт, тим страшніше колаборантам,

– константував Федоров

Російська техніка стояла на околиці Токмака / фото Івана Федорова

Також міський голова Мелітополя розповів, що росіяни почали вживати ряд підготовних заходів. Вони евакуювали "паспортний стіл" до Мелітополя та "героїчно" вивезли співробітників ФСБ та частину адміністрації.

Однак Федоров додав, що наразі не йдеться про "жест доброї волі". Він акцентував, що потрібно продовжувати підтримувати Збройні Сили та вірити в перемогу.

Рух Збройних Сил на Півдні