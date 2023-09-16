Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Зокрема, мовиться про підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії, які зараз укріплюють фланги, а також 7-ї десантно-штурмової дивізії.

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Росіяни не зможуть тримати оборону

Олександр Коваленко зазначив, що якщо ці підрозділи будуть знекровлені, то росіяни не зможуть оборонятись. Тому ЗСУ можуть звільнити Новопрокопівку та Вербове, просунутись на Очеретувате.

Від Новопрокопівки – вихід на Ільченкове, на яке, до речі, з півночі вже тиснуть Сили оборони. А за Новопрокопівкою та Ільченковим тільки Солодка Балка відділяє по трасі 0408 нас від Токмака. Отже, прискорення просування буде,

– переконаний він.

Коли це станеться – наразі не відомо. Очевидно, що після виснаження підрозділів, перекинутих зі Сходу, у загарбників не буде можливості перемістити нові ресурси, щоб протидіяти наступу ЗСУ.

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