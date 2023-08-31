Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Українські захисники долають російські так звані системи укріплення.

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Ситуація біля Вербового

29 серпня у Генштабі зазначили: українські захисники мають успіх у напрямку населених пунктів Новоданилівка – Вербове, що у Запорізькій області. Вони закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. За словами речника Андрія Ковальова, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

У них (росіян – 24 Канал) паніка. Їхній морально-психологічний стан дуже пригнічений. Тому що з проривом першої лінії оборони далі, в залежності від локацій, йдуть декілька їх оборонних споруд,

– зазначив Кирильчук.

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Мовиться і про горезвісні "зуби дракона", які у свій час впроваджував Сєргєй Суровікін на прізвисько "генерал Армагедон". Це звичайні бетонні конуси, які на думку російського окупанта мали б захистити його армію від прориву українських військ.

"Це одна з оборонних ліній, нашим захисникам знадобилося менше доби, щоб усунути, обійти її і продовжити наступальні дії. Уявіть в якому вони (росіяни – 24 Канал) стані, бо думали, що в безпеці там і у нас нічого не вдасться. Вони в жаху і чекають, коли відповідальність їх застане", – додав депутат Запорізької міської ради.

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