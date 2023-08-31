Упродовж минулої доби на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень. Про головне зі зведення Генштабу пише 24 Канал.

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Де окупанти намагалися наступати

На Лиманському напрямку агресор без успіху вів наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного Донецької області.Також з мінометів та артилерії обстріляв Кремінну Луганської області та Кузьмине, Торське, Лиман Донецької.

Російські військові вели наступальні дії і в районі Кліщіївки та Курдюмівки на Бахмутському напрямку. Щоправда, успіхів також не мали. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому противник вів безуспішні наступальні дії в районі Вербового,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Додали, що українські захисники продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Російський терор мирного населення триває

Протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетний та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, вкотре є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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ЗСУ потужно знищують ворога

Наша авіація завдала ще 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексам противника. Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ.