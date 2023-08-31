Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що українські сили перетнули важливу ділянку фронту. Проте далі вони мають виконати не менше складніші завдання.

Читайте також Шлях до Токмака через укріплення і міни: чим важливе село Роботине, яке звільнили ЗСУ

Південне угруповування ворога буде приречене

Звільнення села Роботиного тривало майже три місяці, однак завдяки цьому ЗСУ відкривається шлях на Токмак.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

"Українські сили пройшли першу та найважчу так звану лінію забезпечення. Зараз вони підійшли до другої лінії, але їм потрібно перегрупуватися та закріпитися на позиціях, які вже є нашими. А потім прорахувати подальші сценарії", – наголосив військовий експерт.

Військовий експерт припустив подальше розгортання події на Південному напрямку: дивіться відео

Як тільки Силам оборони вдасться пробити другу та третю лінії оборони ворога, то, за словами Черника, хороша новина полягає у тому, що аж до Перекопського перешийка на цьому напрямку противник більше не має серйозних укріплень.

Як тільки це відбудеться, український контрнаступ піде активніше. І ЗСУ зможе збільшити рух у глибину противника не на кілька кілометрів, а на кілька десятків кілометрів,

– зауважив Петро Черник.

Водночас стратегічне завдання південного плацдарму залишається незмінним – вийти на північне Приазов'я. За словами військового експерта, як тільки це станеться, південне угруповування росіян буде приречене.

Зверніть увагу! Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що українські сили на Півдні наблизились до другої лінії оборони росіян. Водночас вони наголошують, що друга лінія оборони може бути менш захищена ніж перша. Адже за інформацією ISW, не зафіксована поява нових з'єднань росіян на заході Запорізької області. Проте кількість та підготовленість сил окупантів на їхніх другорядних лініях оборони наразі невідомі.

Ситуація на фронті: що відомо