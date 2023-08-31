Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что украинские силы пересекли важный участок фронта. Однако далее они должны выполнить не менее сложные задачи.

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Южная группировка врага будет обречена

Освобождение села Работино длилось почти три месяца, однако благодаря этому ВСУ открывается путь на Токмак.

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"Украинские силы прошли первую и самую тяжелую так называемую линию обеспечения. Сейчас они подошли ко второй линии, но им нужно перегруппироваться и закрепиться на позициях, которые уже есть нашими. А затем необходимо просчитать дальнейшие сценарии", – подчеркнул военный эксперт.

Военный эксперт предположил дальнейшее развертывание события на Южном направлении: смотрите видео

Как только Силам обороны удастся пробить вторую и третью линии обороны врага, то, по словам Черника, хорошая новость состоит в том, что вплоть до Перекопского перешейка на этом направлении противник больше не имеет серьезных укреплений.

Как только это произойдет, украинское контрнаступление пойдет активнее. И ВСУ сможет увеличить движение в глубину противника не на несколько километров, а на несколько десятков километров,

– заметил Петр Черник.

В то же время, стратегическая задача южного плацдарма остается неизменной – выйти на северное Приазовье. По словам военного эксперта, как только это произойдет, южная группировка россиян будет обречена.

Обратите внимание! Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские силы на Юге приблизились ко второй линии обороны россиян. В то же время они подчеркивают, что вторая линия обороны может быть менее защищена, чем первая. Ведь, по информации ISW, не зафиксировано появление новых соединений россиян на западе Запорожской области. Однако количество и подготовленность сил оккупантов на их второстепенных линиях обороны пока неизвестны.

Ситуация на фронте: что известно