Ще вранці 29 серпня наш Генштаб офіційно підтвердив, що ЗСУ мають успіх у напрямку Вербового, що у Пологівському районі Запорізької області. Зокрема, наші військові закріплювались на досягнутих рубежах.

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Які успіхи ЗСУ мають на Півдні

В напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове мали успіх,

– пояснили у Генштабі ЗСУ.

Зокрема, там наші військові традиційно:

закріплюються на досягнутих рубежах;

завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника;

здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіх ЗСУ в районі Вербового: дивіться скриншоти змін з карти DeepState

Яка ситуація на Сході України

Українські військові розповіли, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів марні наступальні дії в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви,

– запевнили в Генштабі ЗСУ.

Там пояснили, що наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Противник намагався марно наступати в районах:

Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області;

Богданівки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області.

У Генеральному штабі ЗСУ пояснили, що на фронті тривають важкі бої.

Росіяни змінили тактику на Куп'янському напрямку

Командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко розповів, що росіяни на Куп'янському напрямку намагаються вчиняти ударно-штурмові дії, щоб виявити найслабшу протидію. Проте українські військові далі ефективно обороняються та нищать ударно-штурмовий потенціал противника.

Зокрема, вороги, завдяки своїм засобам повітряної розвідки, визначають квадрати зосередження українських сил. Далі:

достатньо потужно працюють по тому місцю артилерією;

після цього – заходять їхні піхотні підрозділи, які вороги переважно не прикривають своєю броньованої технікою.

Юрій Федоренко пояснив, що свої групи росіяни кидають як видатковий матеріал, щоб з'ясувати, де розташована українська вогнева позиція. Наприклад, кулемет.

"Вони відсилають 5 осіб, кулемет спрацьовує, і тоді противник намагається вразити нашу вогневу позицію артилерійським засобом", – пояснив військовий.

Детальніше про те, як росіяни воюють на Куп'янському напрямку – читайте за посиланням.