Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, пише 24 Канал. Спікерка розповіла, що українські бійці продовжують контрбатарейну боротьбу.

Дивіться також ЗСУ просуваються в бік Донецького аеропорту: як за тиждень змінилася лінія фронту

ЗСУ завдають окупантам втрат на Таврійському напрямку

Як сказала Гуменюк, окупантам "необхідно перетягувати зусилля, зосереджувати там, де їм "припікає" суходолом". Крім того, вона зазначила, що українські воїни завдають росіянам потужних втрат через річку Дніпро.

Гуменюк повідомила, що за минулу бойову добу внаслідок бойових завдань знищено:

52 окупанти,

3 танки,

1 РСЗВ,

1 човен,

3 крупнокаліберні гармати,

1 САУ,

11 одиниць автомобільної техніки.

Коментуючи те, де "припікає" окупантам, Гуменюк наголосила, що щодо лівого берега зберігається інформаційна тиша. Водночас на сусідньому Таврійському напрямку українські війська просуваються і завдають ударів по окупантах.

Відповідно, як сказала Гуменюк, поруч із просуванням Сил оборони України на Таврійському напрямку підрозділи окупантів змушені маневрувати своїми силами та засобам, перекидаючи їх туди, де вони зазнають потужних втрат.

Гуменюк підтвердила, що росіяни знімають свої підрозділи з одних ділянок, тим самим послаблюючи їх, та перекидають на Мелітопольський напрямок через успіхи Сил оборони України.

Вони намагаються зараз вже активізовувати свої ресурси з Кримського напрямку і потроху підтягують туди поповнення,

– резюмувала спікерка.

Росія перекидає сили у напрямку Роботиного