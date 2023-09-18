Крім того, Сили оборони змогли знищити одні з найбільш підготовлених частин ворога. Водночас він наголосив, що все це далося внаслідок запеклих боїв із ворогом.

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Сирський наголосив, що загальна ситуація на Східному напрямку залишається складною. За його словами, ворог не полишає своїх намірів щодо відновлення наступу на Куп'янському та Лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку.

"Продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції", – зазначив він.

Генерал наголосив, що ці невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки. Крім цього, наші військові змогли пробити лінію оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі свої наявні резерви.

У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади,

– наголосив Сирський.

Він також зазначив, що українські військові продовжують рух вперед. Тому для організації виконання наших завдань він провів робочу зустріч з командирами бригад, які зараз перебувають в цьому районі.

"У ході роботи було заслухано висновки з оцінки обстановки, визначено низку проблемних питань, більшість із яких було вирішено на місці, уточнено завдання на подальші дії", – сказав генерал.

Сирський запевнив, що плани зі звільнення держави від окупантів будуть неодмінно реалізовані. За його словами, ворог буде розбитий і синьо-жовті стяги знову майорітимуть на наших кордонах.

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