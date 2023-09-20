Російські окупанти традиційно брехали про нібито успішну роботу "ПеВеО" в районі Мелітополя. У своїх фантазіях росіяни нібито збили крилаті ракети Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія.

Дивіться також По кораблю щомісяця: як Сили оборони знищують військовий флот Росії

У Мелітополі зафіксували прильоти, попри брехню росіян

Та, як демонструють супутникові знімки, російська "ПеВеО" дірява, оскільки в районі "Автокольорлиту" в Мелітополі зафіксовано прильоти.

Ураження заводу в Мелітополі / Фото "Радіо Свобода"

Український мер міста Іван Федоров повідомив, що внаслідок удару було знищено "штаб окупантів" на території заводу автофарб "Автокольорлит".

Журналістам "Радіо Свобода" вдалося встановити місце удару, завданого по окупованому Росією Мелітополю. Журналісти підтвердили заяву Федорова, що ціллю удару була територія заводу, приблизно за 5 кілометрів на південний захід від центру міста.

Деталі про удар по базі окупантів у Мелітополі