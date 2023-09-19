Про це повідомив міський голова Іван Федоров зранку 19 вересня у телеграмі. За його словами, наразі слід дочекатись офіційної інформації від військових щодо результативності "бавовни".
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В поки що окупованому Мелітополі "певео" рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад 5 вибухів. Чекаємо на подробиці від наших військових,
– написав Федоров.
За його словами, найгучніше було в районі "Автокольорлиту".
Наразі ні окупаційна влада, ні українські військові не коментували ситуацію. Хоч в окупантів це досить звична тактика. У них постійно щось прилітає, вибухає, загоряється.
Коротко про ситуацію в Мелітополі
Лиш нещодавно, 15 вересня, Федоров теж повідомляв про потужні вибухи на окупованій частині Запоріжжя. Тоді, за його словами, вибухи вкотре лунали в районі Мелітопольського аеропорту. Вони були досить потужними, адже чули звуки жителі усіх прилеглих селищ.
До слова, в окупованих селах росіяни заселяють у будинки місцевих громадян своїх вояк. Також ворог часто проводить "зачистки" намагаючись контролювати населення, яке має проукраїнську позицію, щоб попередити діяльність партизанів.