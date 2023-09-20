Российские оккупанты традиционно врали о якобы успешной работе "ПеВеО" в районе Мелитополя. В своих фантазиях россияне якобы сбили крылатые ракеты Storm Shadow, предоставленные Украине Великобританией.

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В Мелитополе зафиксировали прилеты, несмотря на ложь россиян

Но, как демонстрируют спутниковые снимки, российская "ПеВеО" дырявая, поскольку в районе "Автоколорлит" в Мелитополе зафиксированы прилеты.

Поражение завода в Мелитополе / Фото "Радио Свобода"

Украинский мэр города Иван Федоров сообщил, что в результате удара был уничтожен "штаб оккупантов" на территории завода автокрасок "Автоколорлит"

Журналистам "Радио Свобода" удалось установить место удара, нанесенного по оккупированному Россией Мелитополю. Журналисты подтвердили заявление Федорова, что целью удара была территория завода, примерно в 5 километрах юго-западнее центра города.

Детали об ударе по базе оккупантов в Мелитополе