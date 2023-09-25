На днях стало відомо, що ЗСУ змогли прорвати оборону росіян біля Вербового. Наразі наші захисники продовжують на тій ділянці поливати ворога вогнем, заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

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ЗСУ рухаються вперед на Півдні

За словами Штупуна, на Мелітопольському напрямку триває наша наступальна операція. Українські військові успішно відбивають атаки противника в районі Роботиного і закріплюються на раніше вже зайнятих там рубежах. Схожа ситуація біля Вербового. Там ворог перебуває під прицільним вогнем нашої артилерії.

Окупанти постійно підтягують резерви на Мелітопольський напрямок, бо зазнають втрат. Росіяни продовжують окопуватися вглибині своєї оборони.

Полковник уточнив, що за минулу добу на Таврійському напрямку виконано 821 завдання. Втрати росіян становлять 176 осіб. Знищено 308 одиниць ворожої техніки.

Українські військові наступають на Запоріжжі

22 вересня Силам оборони вдалося прорвати російську оборону біля Вербового. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський.

В Інституті вивчення війни наголосили, що за росіянами ще залишаються кілька позицій на тій ділянці. Загалом аналітики підтвердили просування українців на Запоріжжі. Успіх ЗСУ на цьому напрямку вочевидь непокоїть окупантів. Адже вони почали робити те, чого раніше ще не робили – перекидати свої елітні угруповання у Запорізьку область.

Особливо росіяни тремтять за місто Токмак, яке використовують як логістичний хаб. Вони звели навколо нього багатошарову оборону і продовжують її укріплювати. За словами Тарнавського, саме зі звільнення Токмака розпочнеться найбільший прорив в українському контрнаступі.

Важливими кроками до деокупації цього міста стали звільнення села Роботиного та успіх біля Вербового.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини