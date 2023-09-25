Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу о перспективах Вооруженных Сил в Запорожском направлении. Отметим, что кремлевский диктатор Владимир Путин отдал приказ остановить наступление ВСУ к октябрю 2023 года.
Обратите внимание ВСУ усилились: появляются реальные шансы выйти на территорию северного Приазовья
ВСУ преодолели самый крепкий рубеж
Силы обороны выходят в межпозиционное место между рубежами обороны. Следующий рубеж – Очеретоватое. У врага остается меньше шансов на удержание этих рубежей обороны. Затем будет Токмак, а это уже ключевая позиция, от которой зависит северо-западная часть группировки российских войск.
Я имею в виду и Энергодар, и Запорожскую АЭС, до Каховки включительно. Для нас это очень хорошая перспектива,
– сказал Жданов.
Украинские военные преодолели первый самый крепкий рубеж. Так называемая "линия Суровикина", которую россияне анонсировали, практически преодолена.
Как ВСУ уничтожают логистику россиян на Юге: смотрите видео
Логистика россиян на Юге
Украинские бойцы пытаются уничтожить логистику врага через Крымский полуостров. Ведь северо-западная российская группировка, находящаяся на Юге, преимущественно получает все запасы через Крым. ВСУ приступили к планомерной работе по нарушению логистики на полуостров.
Сейчас Украина ожидает новейшие боеприпасы, в частности ракеты ATACMS в кассетном варианте, которые фактически будут доставать до Азовского побережья. Кстати, кассетный вариант ATACMS – это основное средство борьбы с накоплением живой силы и техники врага, а также поражение целей большой площади,
– добавил военный эксперт.
Вооруженные Силы упорно трудятся над уничтожением логистики врага.
Оперативная ситуация на Южном направлении
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский сообщил о прорыве обороны врага возле Вербового. Вероятно, это произошло в пятницу, 22 сентября. Продвижение возле Вербового откроет Силам обороны оперативное пространство для проведения наступательных операций.
- ВСУ рассредоточили свои усилия после освобождения Работиного. Теперь наши бойцы работают на юго-восток – район Вербового и на юго-запад – Новопрокоповку. Такие действия помогут уничтожить вражеские позиции и создать предпосылки для дальнейшего продвижения.
- Ранее в разведке Британии заявляли, что россиян очень беспокоит активность украинских сил на Запорожье. Они боятся потерять Токмак, поэтому усиливают вокруг него оборону, перебрасывая на это направление элитные группировки.