Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу о перспективах Вооруженных Сил в Запорожском направлении. Отметим, что кремлевский диктатор Владимир Путин отдал приказ остановить наступление ВСУ к октябрю 2023 года.

Обратите внимание ВСУ усилились: появляются реальные шансы выйти на территорию северного Приазовья

ВСУ преодолели самый крепкий рубеж

Силы обороны выходят в межпозиционное место между рубежами обороны. Следующий рубеж – Очеретоватое. У врага остается меньше шансов на удержание этих рубежей обороны. Затем будет Токмак, а это уже ключевая позиция, от которой зависит северо-западная часть группировки российских войск.

Я имею в виду и Энергодар, и Запорожскую АЭС, до Каховки включительно. Для нас это очень хорошая перспектива,

– сказал Жданов.

Украинские военные преодолели первый самый крепкий рубеж. Так называемая "линия Суровикина", которую россияне анонсировали, практически преодолена.

Как ВСУ уничтожают логистику россиян на Юге: смотрите видео

Логистика россиян на Юге

Украинские бойцы пытаются уничтожить логистику врага через Крымский полуостров. Ведь северо-западная российская группировка, находящаяся на Юге, преимущественно получает все запасы через Крым. ВСУ приступили к планомерной работе по нарушению логистики на полуостров.

Сейчас Украина ожидает новейшие боеприпасы, в частности ракеты ATACMS в кассетном варианте, которые фактически будут доставать до Азовского побережья. Кстати, кассетный вариант ATACMS – это основное средство борьбы с накоплением живой силы и техники врага, а также поражение целей большой площади,

– добавил военный эксперт.

Вооруженные Силы упорно трудятся над уничтожением логистики врага.

Оперативная ситуация на Южном направлении