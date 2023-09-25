Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу про перспективи Збройних Сил на Запорізькому напрямку. Зазначимо, що кремлівський диктатор Владімір Путін наказав зупинити наступ ЗСУ до жовтня 2023 року.

Зверніть увагу ЗСУ підсилилися: з'являються реальні шанси вийти на територію північного Приазов'я

ЗСУ подолали найміцніший рубіж

Сили оборони виходять в міжпозиційний простір між рубежами оборони. Наступний рубіж – Очеретувате. У ворога лишається все менше шансів на утримання цих рубежів оборони. Потім буде Токмак, а це вже ключова позиція, від якої залежить північно-західна частина угруповання російських військ.

Я маю на увазі й Енергодар, і Запорізьку АЕС, до Каховки включно. Для нас це дуже добра перспектива,

– мовив Жданов.

Українські військові подолали перший найміцніший рубіж. Так звану "лінію Суровікіна", яку росіяни анонсували, практично подолана.

Як ЗСУ знищують логістику росіян на Півдні: дивіться відео

Логістика росіян на Півдні

Українські бійці намагаються знищити логістику ворога через Кримський півострів. Адже північно-західне російське угруповання, яке перебуває на Півдні, переважно отримує всі запаси через Крим. ЗСУ розпочали планомірну роботу щодо порушення логістики на півострів.

Наразі Україна чекає на новітні боєприпаси, зокрема ракети ATACMS у касетному варіанті, які фактично діставатимуть до Азовського узбережжя. До речі, касетний варіант ATACMS – це основний засіб боротьби з накопиченням живої сили й техніки ворога, а також ураження цілей великої площі,

– додав військовий експерт.

Збройні Сили наполегливо працюють над знищенням логістики ворога.

Оперативна ситуація на Південному напрямку