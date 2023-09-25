Ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована, спроб дестабілізації немає. Про це поінформував речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка обстановка на кордоні

Росія вивела свої підрозділи з Білорусі в рамках ротації, а нових не завела, говорить Демченко. Коли вагнерівці тільки заходили в Білорусь, їх було близько шести тисячі осіб. Згодом їх почали виводити, члени ПВК "Вагнера" позникали і зараз їх там не більше тисячі.

Це переважно інструктори, залучені до підготовки підрозділів армії Білорусі. Можливо, вони виконують і інші завдання, та все одно значної загрози для України не становлять.

Також Андрій Демченко коротко прокоментував ситуацію телеканалу "Ми – Україна". За його словами, на території Білорусі російські найманці з ПВК "Вагнера" не утрималися, що, звісно, вигідно для України.

За всім, що відбувається по той бік кордону, і на території Білорусі, і на території Росії, пильно стежать підрозділи розвідки, в тому числі Державної прикордонної служби,

– запевнив він.

Що цьому передувало