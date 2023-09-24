На державному кордоні вживають усіх необхідних заходів, щоб підвищити наші оборонні спроможності. Про це повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ і командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
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Деталі від ЗСУ
Протягом цього тижня вирито понад 3000 метрів окопів та траншей, прорито біля 2500 метрів протитанкового рову, викладено більше ніж 2000 відповідних мін,
– проінформував Наєв.
За його словами, ця робота триватиме, тож Україна зможе дати відсіч ворогові.
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Ситуація на кордоні
- Центр національного спротиву повідомив, що російські загарбники вкотре намагаються проводити диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями. Диверсантів зібрали на території Бєлгородської області, фактично вони "навчатимуться" на кордонах нашої держави.
- Зокрема в районі міста Грайворон помічена навчальна рота Другої окремої бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу збройних сил Росії. Ці військові навчатимуть особовий склад у прикордонних районах України. Щоб іспит склали не всі загарбники, наших громадян закликали повідомляти про позиції окупантів.
- На початку вересня у Державній прикордонній службі говорили, що російські ДРГ активно намагаються проникнути на Сумщину. Доти "улюбленою" областю окупантів була Харківщина – її штурмували майже весь 2023 рік.
- Ще одна новина від ДПСУ: відтепер регулярно інформуватимуть про черги на кордонах. Оскільки динаміка перетину кордону залишається досить високою, перед пунктами пропусків накопичується автотранспорт, що сповільнює проїзд через кордон. Тож держслужба вирішила повідомляти про поточний стан черг на кордоні у телеграмі.
- А от мігранти з Білорусі вчергове намагалися прорвати кордон із Польщею. Їхній штурм мав дестабілізувати ситуацію в країні, але провалився.